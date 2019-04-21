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صور.. أمن الجيزة تستجيب لعاجز عن الحركة وتنقله بسيارة إسعاف للاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 12:42 م
صور.. أمن الجيزة تستجيب لعاجز عن الحركة وتنقله بسيارة إسعاف للاستفتاء أمن الجيزة تستجيب لرغبة مريض عاجز عن الحركة وتنقله بسيارة إسعاف للاستفتاء
كتب بهجت أبو ضيف
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استجابة مديرية أمن الجيزة لرغبة مريض عاجز عن الحركة فى نقله للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بإمبابة.

 

وتوجهت قوة أمنية برئاسة النقيب جبر محمود جبر وبصحبتهم سيارة إسعاف، وتم نقل المريض عبد الله زين من منزله إلى مقر لجنته بمدرسة نجيب محفوظ بمدينة العمال بإمبابة.

 

وذكر المريض لليوم السابع أنه بالرغم من عجزه عن الحركة لإصابته بانزلاق غضروفى، وعدة أمراض أخرى، إلا أنه أصر على المشاركة فى الاستفتاء، حفاظا على الوطن، ولحبه لبلده.

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 108788 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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