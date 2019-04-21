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صور .. أطفال المدرسة اليابانية يشاركون بعرض نوبى داخل اللجان بأسوان

الأحد، 21 أبريل 2019 02:02 م
صور .. أطفال المدرسة اليابانية يشاركون بعرض نوبى داخل اللجان بأسوان جانب من المعرض
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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شارك مجموعة من الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية، اليوم الأحد، بعروض كورال أطفال وأغانى نوبية ووطنية داخل لجان الاستفتاء على الدستور بأسوان.
 
وأكد محمد كمال، مدير المدرسة المصرية اليابانية بأسوان، أن مصر فى احتفال كبير هذه الأيام خلال فترة الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن المدرسة المصرية اليابانية تشارك بعرض كورال أطفال مكون من 30 طفلا وطفلة، بعروض نوبية وأسوانية وطنية بهدف حث المواطنين وتشجيعهم على النزول.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
أطفال-المدرسة-اليابانية-يشاركون-بعرض-نوبى-داخل-اللجان-بأسوان-(1)
 

أطفال-المدرسة-اليابانية-يشاركون-بعرض-نوبى-داخل-اللجان-بأسوان-(2)
 

أطفال-المدرسة-اليابانية-يشاركون-بعرض-نوبى-داخل-اللجان-بأسوان-(3)
 

أطفال-المدرسة-اليابانية-يشاركون-بعرض-نوبى-داخل-اللجان-بأسوان-(4)
 

أطفال-المدرسة-اليابانية-يشاركون-بعرض-نوبى-داخل-اللجان-بأسوان-(5)
 

أطفال-المدرسة-اليابانية-يشاركون-بعرض-نوبى-داخل-اللجان-بأسوان-(6)
 

أطفال-المدرسة-اليابانية-يشاركون-بعرض-نوبى-داخل-اللجان-بأسوان-(7)
 

 


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