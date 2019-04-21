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شكرى يؤكد مركزية القضية الفلسطينية واستمرار دعم مصر للشعب الفلسطينى

الأحد، 21 أبريل 2019 07:53 م
شكرى يؤكد مركزية القضية الفلسطينية واستمرار دعم مصر للشعب الفلسطينى سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة
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شارك سامح شكرى ، وزير الخارجية، اليوم الأحد، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والذي عُقد بناءً على دعوة فلسطين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،  الذي قدّم عرضاً خلال الاجتماع حول الموقف الحالي وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

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وصرح المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن الوزير شكري ، استعرض في مُداخلته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري، مؤكداً على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها المفتاح الرئيسي للاستقرار في المنطقة بأسرها، وهو الأمر الذي يقتضي التوصل إلى حل عادل وشامل يُعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية، ومشيراً إلى دعم مصر للشرعية الفلسطينية ولخيارات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انطلاقاً من المسئولية العربية ومقتضيات التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.

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