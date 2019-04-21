شاهد فى دقيقة.. خريطة امتحان نهاية العام لطلاب النقل فى شهر رمضان

كتب ـ محمود طه حسين

تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لطلاب النقل نهاية أبريل الجارى وتستمر حتى منتصف مايو المقبل، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات خريطة امتحانات نهاية العام والتى تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

نهاية أبريل

بدء امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية

وتستمر حتى منتصف مايو.

19

مايو

طلاب الصف الأول الثانوى العام يبدأون الامتحان الإلكترونى

12

مايو

الامتحانات العلمية لطلاب الدبلومات الفنية

18

مايو

امتحانات الدبلومات الفنية النظرى

الامتحانات تنتهى قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

إجراءات تتبعها التعليم هذا العام تيسيرا على الطلاب:

ـ توفير وسائل تهوية فى لجان الامتحانات

ـ توفير زائرة صحية فى لجان الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب

ـ تجهيز الكنترولات لتصحيح امتحانات النقل وتوفير الجو المناسب للمعلمين.

ـ طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحاناتهم بعد عيد الفطر

ـ استمرار الدراسة لطلاب النظام الجديد فى التعليم بمرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثانى

والصف الأول الابتدائى حتى نهاية مايو المقبل