سيدة مسنة لمحافظ المنيا: "جيت عشان خاطر مصر "

فريق المحافظات

قالت سيدة مسنة، لمحافظ المنيا اللواء قاسم حسين، خلال تفقده عملية التصويت فى اللجان، إنها حضرت إلى لجان الانتخابات "علشان خاطر مصر"، مضيفية: "نشكر محبتكم جميعا ونتمنى أن مصر تزدهر وتنعم بالاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و 284 ألف و 983 ناخب و ناخبة لهم حق التصويت و المشاركة في الإستفتاء للإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركز إنتخابي بنطاق المحافظة يستوعب 1159 لجنة فرعية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.