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سيدة تقطع مئات الكيلو مترات للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 11:50 ص
سيدة تقطع مئات الكيلو مترات للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية سيدة أمام لجان الانتخاب
كتب عز النوبى و أحمد عرفة ومحمود أحمد عطا
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مشاهد عديدة يشهدها اليوم الثانى من التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل مصر حيث إصرار المصريين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بصوتهم فى عملية الاستفتاء ليثبتوا للعالم أن الشعب المصرى يقف بجانب قياداته فى عملية البناء والإصلاح. 
 
سيدة عبرت العديد من الكليومترات لتعود من محافظة الإسكندرية إلى لجنتها الانتخابية فى بشتيل لتصرعلى المشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتعطى دورسا في الوطنية لمن يحرضون على دولتهم من الخارج. 
 
هذه السيدة لم تكتف بقطع العديد من الكليومترات كى تشارك في عملية الاستفتاء وهى تسير بعكاز بل أصرت على اصطحاب حفيدها الذى لم يبلغ ال ٩  أعوام من عمره كى يشارك هو أيضا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويشاهد مشهد الطوابير أمام اللجان لتعلمه مدى أهمية المشاركة فى عملية البناء والتنمية. 
 
وأكدت السيدة، أنها ستصوت بنعم على التعديلات الدستورية من أجل مواصلة التنمية مشيرة إلى أنها أصرت على اصطحاب حفيدها معها ليشاهد عملية الاستفتاء داعية بالاستقرار لمصر.
 
 
 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 

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