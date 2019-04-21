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سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية لديها وعى سياسى وتدرك ظروف المرحلة الراهنة

الأحد، 21 أبريل 2019 08:56 ص
سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية لديها وعى سياسى وتدرك ظروف المرحلة الراهنة تصويت المصريين فى نيوزيلندا
ولنجتون(أ ش أ)
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أكد طارق الوسيمى، سفير مصر فى نيوزيلندا اهتمام الجالية المصرية فى العاصمة ولنجتون على الإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت على التعديلات الدستورية .

وقال الوسيمى - فى تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الفضائية اليوم الأحد، إن " الجالية المصرية لديها وعى سياسى، وتدرك ظروف المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى أن أبناء الجالية يقودون عملية التصويت فى الخارج باعتبار نيوزيلندا الدولة الأولى التى يفتح فيها باب الاقتراع.

وأضاف أن " مشاركة أبناء الجاليات المصرية فى الانتخابات السابقة، وفى المحافل الديمقراطية المختلفة ولدت لديهم فكرة الواجب الوطنى تجاه بلدهم الأم "، مشيدا بالتواصل المستمر لوزارة الهجرة مع الجاليات خلال الفترة الأخيرة .

 


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