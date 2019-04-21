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سفير مصر بسريلانكا: الجالية المصرية بخير.. وعدد الضحايا تخطى الـ200 شخص

الأحد، 21 أبريل 2019 03:02 م
سفير مصر بسريلانكا: الجالية المصرية بخير.. وعدد الضحايا تخطى الـ200 شخص قوات الأمن فى سريلانكا
كتب عامر مصطفى
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قال السفير حسين السحرتى، سفير مصر لدى سريلانكا، إنه تواصل مع رموز الجالية المصرية للاطمئنان عليهم، منذ الساعات الأولى للانفجارات، التى وقعت بـ 3 فنادق و3 كنائس، مؤكدًا أن الجالية المصرية بخير ولم يصبها أى مكروه.

 

وأوضح السحرتى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة  Ten، أن التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام السريلانكية تشير إلى أن عدد الضحايا تخطى الـ 200، لافتًا إلى عدم وجود أى تقرير صادر عن جهة رسمية حتى الآن.

 

وأضاف سفير مصر لدى سريلانكا، فى مداخلته مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن السفارة المصرية تتابع أحوال الجالية المصرية أولًا بأول فى كافة مدن سريلانكا، لمتابعة المستجدات.


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