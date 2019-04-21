سفير مصر ببغداد لـ"اليوم السابع": مشاركة متميزة بالاستفتاء لليوم الثالث

كتب- هاشم الفخرانى

قال السفير علاء موسى سفير مصر لدى بغداد، أن السفارة واصلت لليوم الثالث على التوالي استقبال المواطنين المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف موسى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه لم يختلف اليوم الثالث والأخير للاستفتاء عن الأيام السابقة من حيث معدل المشاركة المتميزة، والتي تعكس في واقع الأمر حرص المواطن المصري على الإسهام بفاعلية في رسم مستقبل الوطن وممارسة حقوقه السياسية والتعبير عن رأيه بعد إدراكه وقناعته في السنوات الأخيرة بأن صوته يعتد به ويمثل قيمة ووزن كبيرين.

وأشار إلى أنه جاءت المشاركة الملحوظة للمرأة المصرية في الخارج لتؤكد على أن النساء أصبحن أكثر اداركا عن ذي قبل بمحورية وأهمية دورهن في الحياة السياسية، وهو ما تعكسه كذلك التعديلات الدستورية الأخيرة والخاصة برفع تمثيل كوتة المرأة في مجلس النواب.

وستغلق السفارة باب التصويت على التعديلات الدستورية فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت بغداد ، الثامنة بتوقيت القاهرة