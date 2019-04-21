سفر وعودة 1340 مصريا وليبيا و387 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1340 مصريا وليبيا و387 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 838 إلى الجانب الليبي، بينهم 145مصريا و693 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 502 بينهم 373 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 129 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 189 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 198 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.