صرح مسئولون في سريلانكا بوجود 27 أجنبيًا من بين 207 قتلى في ثمانية تفجيرات متفرقة شهدتها البلاد اليوم /الأحد/.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السريلانكية -في تصريح لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية- مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين، واثنين أمريكيين، وثلاثة هنود، وتركيين، وبرتغالي.
من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) في وقت سابق اليوم- عن أن من بين ضحايا التفجيرات هولندي الجنسية، كما أعرب عن خالص تعازي بلاده إلى الشعب السريلانكي.
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