وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السريلانكية -في تصريح لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية- مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين، واثنين أمريكيين، وثلاثة هنود، وتركيين، وبرتغالي.



من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) في وقت سابق اليوم- عن أن من بين ضحايا التفجيرات هولندي الجنسية، كما أعرب عن خالص تعازي بلاده إلى الشعب السريلانكي.