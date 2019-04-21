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الأحد، 21 أبريل 2019 06:40 ص
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"رويترز": انفجاران يضربان كنيستين بسريلانكا خلال قداس

الأحد، 21 أبريل 2019 06:29 ص
"رويترز": انفجاران يضربان كنيستين بسريلانكا خلال قداس انفجار _ صورة أرشيفية
رويترز
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رويترز: انفجارات تصيب كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو

 


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