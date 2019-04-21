الرئيسية أخبار عالمية "رويترز": انفجاران يضربان كنيستين بسريلانكا خلال قداس الأحد، 21 أبريل 2019 06:29 ص انفجار _ صورة أرشيفية رويترز إضافة تعليق رويترز: انفجارات تصيب كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. شاهد..شرطة سريلانكا تتلف 770 كيلوجراما من الكوكايين تحت عدسات الإعلام رويترز: سريلانكا توقف واردات بودرة جونسون آند جونسون بيبي انفجارات كنيستين سريلانكا كولومبو العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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