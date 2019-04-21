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رادار المرور يضبط 1455 سيارة تسير بسرعات جنونية فى الطرق السريعة

الأحد، 21 أبريل 2019 08:01 ص
رادار المرور يضبط 1455 سيارة تسير بسرعات جنونية فى الطرق السريعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1455 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر بـ"المرور"، استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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