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رئيس ميناء دمياط يدلى بصوته ويتفقد لجنة الاستفتاء على تعديل الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 03:57 م
رئيس ميناء دمياط يدلى بصوته ويتفقد لجنة الاستفتاء على تعديل الدستور رئيس ميناء دمياط أثناء تصويته
دمياط - عبده عبد البارى
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أدلى الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بصوته فى الاستفتاء، وذلك بمقر اللجنة رقم (59) الخاصة بتصويت المغتربين والوافدين والتى تباشر عملها بمبنى رئاسة الهيئة. 

وتفقد شاهين أعمال اللجنة وأطمئن على استمرار عملها بهدوء ويسر، ووجه بتقديم كل الدعم للقائمين على سيرها وكذا المواطنين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم طوال فترة الاستفتاء. 

كما وجه بتخصيص عدد من الأتوبيسات الخاصة بهيئة الميناء لنقل العاملين لمقار اللجان الخاصة بهم للتصويت بمحافظة دمياط، وإعادتهم مرة أخرى لأعمالهم تيسيرا لممارستهم لحقهم الدستورى .

وشهدت لجنة التصويت المنعقدة داخل ميناء دمياط، إقبالاً كثيفاً منذ الساعات الأولى لبدء اللجنة عملها، وتسير عملية التصويت لليوم الثانى على التوالى بيسر وهدوء تحت الإشراف القضائى، وهو الأمر الذى شجع العمالة الوافدة والمغتربة من كافة الجهات والشركات العاملة بالميناء بالإدلاء بأصواتهم باللجنة على مجموعات لعدم الإخلال بسير العمل داخل الميناء .

جدير بالذكر أن الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة كان قد خصص مقراً للجنة رقم (59) لتصويت المغتربين والوافدين بمبنى رئاسة الهيئة خلال فترة الاستفتاء، بالتزامن مع دعوته التى أطلقها أثناء استضافته لندوة (المشاركة السياسية والتعديلات الدستورية .. رؤية مستقبلية) والتى طالب خلالها أعضاء المجتمع المينائى والعاملين بالجهات الحكومية بالميناء وشركات القطاعين العام والخاص بالمشاركة الإيجابية والفعالة فى النزول للجان الاستفتاء لإبداء رأيهم فى التعديلات الدستورية واستغلال وجود مقر اللجنة بالميناء لضمان ممارستهم لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور.

 

رئيس هيئة ميناء دمياط أثناء أدلاءه بصوته (1)
رئيس هيئة ميناء دمياط أثناء أدلاءه بصوته

 

رئيس هيئة ميناء دمياط أثناء أدلاءه بصوته (3)
مقر لجنة الوافدين والمغتربين بميناء دمياط

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