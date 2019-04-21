رئيس جامعة بنها وطلاب "تربية القناة" يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه - المنوفية - محمود شاكر - الإسماعيلية - جمال حراجى - السيد فلاح

أدلى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلس الجامعة بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة الوافدين بمدرسة ابن خلدون الابتدائية ببنها.

وقال "السعيد"، عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى ويجب على الجميع أن يشارك فيه لأنه واجب مرتبط بمستقبل الوطن وليس مجرد واجب انتخابى فقط.

ووجه رئيس جامعة بنها، رسالة لطلاب وشباب الجامعة بضرورة تواجدهم والمشاركة فى جميع الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو استفتاءات دستورية وأن يدلوا بأصواتهم بأمانة وإخلاص باعتبارهم نصف الحاضر ومستقبل هذا الوطن.

طلاب جامعة المنوفية يحملون شعار تحيا مصر.. انزل وشارك

وشارك طلاب جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة المنوفية وإشراف رعاية الشباب بالجامعة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتجمع فى تظاهرة وطنية إلى لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم وتأدية واجبهم تجاه الوطن واستكمال مسيرة التقدم والبناء حاملين شعار تحيا مصر.. انزل وشارك عشان نبنيها، مؤكدين دور الشباب فى تحمل المسئولية كشباب مستنير يدرك حقوقه وواجباته، ودعم دورهم فى مساندة الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد لدفع الحراك التنموى على كافة الأصعدة.

وتستقبل اللجان الإنتخابية بالمحافظة 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز انتخابى .

طلاب تربية القناة يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية

وقام الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية على كليات ومعاهد الجامعة، للاطمئنان على إدلاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بأصواتهم، فى استفتاء التعديلات الدستورية وذلك أثناء تحركهم من نقاط التجمع بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، توافر الأتوبيسات بعدد كافٍ، مشددا على ضرورة التسهيل على الناخبين للقيام بدورهم الوطنى.

وحرص الدكتور طارق راشد رحمي، على المرور على كلية التربية، يرافقه الدكتورمدحت صالح عميد الكلية، حيث اطمأن على خروج الطلاب للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركزا انتخابيا بإجمالى 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



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