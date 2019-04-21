

وأكد رئيس الطائفة القبطية بلبنان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - أن التعديلات الدستورية، من شأنها دعم استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية المجتمعية الواسعة والشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات، والتي تستهدف تعزيز الازدهار، وعلى نحو يحقق المستقبل الأفضل لمصر والمصريين جميعا.



وحث الأب الأورشليمي جميع المصريين، داخل مصر وخارجها، على الحرص على المشاركة الإيجابية، وإعمال حقهم الدستوري والتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بالرأي في التعديلات الدستورية، بما يعزز الديمقراطية والمشاركة السياسية، مشددا على أن مستقبل الأجيال القادمة يعتمد على الكثير من المشروعات الكبرى التي تشهدها مصر ويتم تنفيذها في الوقت الحالي بصورة غير مسبوقة في تاريخها.



وأثنى على الإنجازات الكبيرة التي استطاعت القيادة السياسية المصرية تحقيقها في وقت وجيز، مؤكدا أن مصر تمكنت من استعادة مكانتها وقوتها الإقليمية والدولية كدولة محورية مؤثرة، وأن الجميع يشهدون هذا التقدم الكبير الذي تحقق.

وشدد على أن مصر لا تزال تحيط بها مخاطر إقليمية متعددة، وأن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر المحدقة، تقتضي من المصريين جميعا التكاتف ووحدة الصف، والحرص على الاستقرار الذي تحقق والعمل على تدعيمه بكل السبل الممكنة..مضيفا "التعديلات الدستورية تصب في خانة دعم الدولة والاستقرار، وهو أمر نطلبه ونسعى إليه بكل قوة".