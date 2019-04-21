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رئيس التعبئة والإحصاء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة

الأحد، 21 أبريل 2019 11:32 ص
رئيس التعبئة والإحصاء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
كتب محمود راغب
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أدلى منذ قليل اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الطبرى بالحجاز بمصر الجديدة.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.
 
 
 
 
 
 

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