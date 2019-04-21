رؤساء جامعات أسيوط وبنى سويف والوادى الجديد يدلون بأصواتهم بالاستفتاء

أسيوط – هيثم البدري-بنى سويف أيمن لطفى-هانى فتحى

أدلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ونائبيه الدكتور شحاتة غريب شلقامى والدكتور أحمد المنشاوى بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة 1 بمدرسة إسماعيل قبانى بمدينة أسيو والتى يشرف عليها المستشار أحمد كدوانى. كما أدلى رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور عاطف أبو الوفا، اليوم الأحد، بصوته فى اليوم الثانى من فعاليات الاستفتاء على الدستور وذلك بلجنة مدرسة التربية الفكرية بمدينة الخارجة. ورافق رئيس الجامعة وفد من موظفى وعاملى وأعضاء هيئة تدريس الجامعة، وأدلوا بأصواتهم فى نفس اللجنة.

وعلى الجانب الآخر أدلى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بصوته فى اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة جمعية الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف.

وكان رئيس الجامعة قد توجه نحو اللجنة سيراً على الأقدام وسط حشد كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المغتربين حاملين علم مصر ومرددين هتاف تحيا مصر للإدلاء بأصواتهم فى اللجنة المخصصة للمغتربين داخل محافظة بنى سويف.

ودعا رئيس الجامعة أبناءه الطلاب وجموع الشعب المصرى للمشاركة الفاعلة فى هذا العرس التاريخى الكبير الذى يبعث برسالة إلى العالم أجمع، مشيرا إلى أن مصر ماضية فى طريقها نحو البناء والتنمية وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.

كما أدلى محمد حسام الدين أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بصوته فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية فى مدرسة الشهيد مينا عزت الإعدادية (الحديثة بنين سابقا). وأكد وكيل الوزارة عقب الادلاء بصوته بأن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى على كل مواطن ليعبر عن رأيه بحرية تامة وأن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعكس مدى الاستقرار والديمقراطية التي تعيشها مصر بل رسالة للعالم كله. وأضاف وكيل الوزارة بأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤسس لمرحلة جديدة في بناء مصر الحبيبة من خلال الإصلاح في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

فيما شارك أكثر من 250 طالبا وطالبة في مبادرة انزل .. شارك ... صوتك أمانة والتي يقومون فيها بحملات توعوية لنشر الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية الخاصة بالتعديلات الدستورية وتشجيع المواطنين بالقرى المحيطة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.