دواوين الوزارات.. "الرى": 50927 مخالفة تعد على النيل منذ 2015

إعداد – على عبد الرحمن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: "غرفة طوارئ" و"خط ساخن" على مدار الساعة لتأمين الاستفتاء

وزارة الرى :

وزارة الرى: 50927 مخالفة تعد على النيل منذ يناير 2015

وزارة الأوقاف:

عقب الإدلاء بصوته.. وزير الأوقاف يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة لطلاب الدبلومات الفنية

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يعلن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ويؤكد : استمرار التعاون

وزارة التعليم العالى:

فيديو.. وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات

وزارة الكهرباء:

وزير الكهرباء يكشر عن أنيابه ضد من يثبت تلاعبه فى حق المواطنين.. تعليمات مشددة بفصل أى موظف يثبت فساده مهما بلغ منصبه.. ويشكل فريق عمل لمتابعة أخطاء فواتير الاستهلاك وإعداد تقرير يومى عن أداء رؤساء الشركات

وزارة القوى العاملة:

تعيين2229 باحثا عن العمل منهم 37 من ذوى الاحتياجات بالقليوبية

وزارة التنمية المحلية:

وزير التنمية المحلية يطالب بالمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء