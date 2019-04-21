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دعاء الأنصارى إحدى ناشطات "مصر تستيطع بالتاء المربوطة" تشارك فى الاستفتاء باستراليا

الأحد، 21 أبريل 2019 12:33 م
دعاء الأنصارى إحدى ناشطات "مصر تستيطع بالتاء المربوطة" تشارك فى الاستفتاء باستراليا الدكتورة دعاء الأنصارى تشارك فى الاستفتاء
كتب محمد عبد العظيم
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شاركت الدكتورة دعاء الأنصارى إحدى ناشطات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك خلال اليوم الثالث والأخير للمصريين بالخارج، وأدلت الدكتورة دعاء بصوتها فى مقر اللجنة الفرعية بالقنصلية المصرية فى "ملبورن" فى دولة استراليا.

 

الدكتورة دعاء الانصارى تدلى بصوتها فى استفتاء على تعديل الدستو
الدكتورة دعاء الانصارى تدلى بصوتها فى استفتاء على تعديل الدستو

 

الدكتورة دعاء الانصارى تشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية باستراليا
الدكتورة دعاء الانصارى تشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية باستراليا

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 


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