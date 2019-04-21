درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21/4/2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.. كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى



القاهرة 14 22

شبين الكوم 13 22

طنطا 14 22

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 20

بلطيم 15 20

مطروح 15 19

السلوم 15 19

سيوة 10 24

بورسعيد 14 20

دمياط 14 20

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 24

السويس 12 22

العريش 13 20

رفح 14 19

رأس سدر 14 25

نخل 07 19

نويبع 17 22

طابا 15 19

كاترين 07 12

الطور 18 24

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 16 25

مرسى علم 17 25

الفيوم 14 22

بنى سويف 14 22

المنيا 13 22

أسيوط 13 23

سوهاج 14 24

قنا 15 25

الأقصر 17 28

أسوان 18 29

أبوسمبل 16 27

الوادي الجديد 18 24

شلاتين 18 25

أبو رماد 18 24

حلايب 19 24

راس حدربة 19 23



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى



مكة المكرمة 20 35

المدينة 18 32

الرياض 18 34

المنامة 24 30

أبوظبي 26 37

الدوحة 24 34

الكويت 18 34

دمشق 06 16

بيروت 12 18

عمان 06 15

القدس 07 14

غزة 17 20

بغداد 13 24

مسقط 26 32

صنعاء 14 25

الخرطوم 22 37

طرابلس 16 24

تونس 14 22

الجزائر 10 17

الرباط 10 18

نواكشوط 18 31



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى



أنقرة 02 10

إسطنبول 06 12

إسلام أباد 18 30

نيودلهي 21 32

جاكرتا 24 33

بكين 08 17

كوالامبور 24 33

طوكيو 12 20

أثينا 06 16

روما 10 23

باريس 10 24

مدريد 08 21

برلين 04 20

لندن 08 22

مونتريال 02 15

موسكو 03 12

نيويورك 10 20

واشنطن 12 23



