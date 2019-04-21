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حب الوطن يجمعهم.. المصريون فى روما يحتفلون بالاستفتاء بهتاف "تحيا مصر" ..فيديو

الأحد، 21 أبريل 2019 06:49 م
حب الوطن يجمعهم.. المصريون فى روما يحتفلون بالاستفتاء بهتاف "تحيا مصر" ..فيديو المصريون فى إيطاليا
كتب محمد رضا
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احتفل أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا، اليوم الأحد، بماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى يصل محطته الأخيرة من التصويت للمصريين فى الخارج، فى تمام الساعة 9 مساء اليوم الأحد الموافق 21 أبريل، وذلك حسب التوقيت المحلى لكل دولة، وهو اليوم الأخير للتصويت بالخارج الذى انطلق يوم الجمعة 19 أبريل.

 

وتجمع المصريون داخل السفارة فى العاصمة الإيطالية روما، للاحتفال بنجاح تنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج والصورة المشرفة التى ظهر بها تنظيم الاستفتاء أمام العالم، ورددوا فى صوت واحد هتاف "تحيا مصر"، تعبيرًا عن حبهم ووفائهم لوطنهم.

 

 

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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