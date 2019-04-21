حالة الطقس اليوم الأحد 21/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.. كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن



نهاراً

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تقل عن مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 9-10 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً بشكل لافت لمثل هذه الفترة من العام في أغلب المناطق وخاصة الجبلية منها.

ويتوقع هطول الأمطارعلى فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة أحياناً وتُصحب بالبرق والرعد وتترافق محلياً بزخات من البَرَد، كما تمتد الأمطار بحدة أقل نحو أجزاء من مرتفعات الجنوب، ومناطق البادية الشرقية.

ويُحتمل هُطول زخات من الثلوج أحياناً فوق قمم الجبال الشمالية والجنوبية.

وتكون الرياح غربية نشطة إلى قوية السرعة، حيثُ تصل سُرعة هبّات الرياح لما يقارب 70-80 كم/ساعة أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وربما العواصف الرملية في الطرق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-20سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس بارد في عموم المناطق، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية.

وتتراجع فرصة الأمطار تدريجياً مع مرور ساعات المساء والليل.

ويُحتمل تشكُل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة فوق أجزاء من البادية الجنوبية وقمم جبال الجنوب.

وتتراجع تدريجياً سرعة الرياح لتصبح شمالية غربية، مُعتدلة السرعة، مع بقائها نشطة السرعة في مرتفعات الجنوب العالية.

الطقس فى فلسطين



يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية وأكثر، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهياة لتساقط أمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.