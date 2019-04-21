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توافد المواطنين على لجان شارع الهرم للمشاركة بثانى أيام الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 09:29 ص
توافد المواطنين على لجان شارع الهرم للمشاركة بثانى أيام الاستفتاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حسن محمد
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بدأ عدد من المواطنين فى التوافد على مقار المراكز واللجان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى لعملية التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 

 


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