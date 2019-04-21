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بعد إنهاء عمله بالقاهرة.. رئيس هيئة الأوقاف يتمكن من الإدلاء بصوته فى قليوب

الأحد، 21 أبريل 2019 10:17 م
بعد إنهاء عمله بالقاهرة.. رئيس هيئة الأوقاف يتمكن من الإدلاء بصوته فى قليوب المهندس سيد محروس رئيس هيئة الاوقاف المصرية
كتب إسماعيل رفعت
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أدلى المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية، بصوته فى لجنة قليوب الثانوية بنين، وذلك قبيل إغلاق اللجان لدى توجهه من القاهرة، عقب إنهاء عمله بالهيئة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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