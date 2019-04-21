بالطبل والمزمار.. مسيرات " أعمل الصح " تجوب الزقازيق و أبوحماد

الشرقية - إيمان مهنى

فى جو يسوده الفرحة والأمان، خرج العشرات من أهالى الزقازيق والعاملين بمديرية الكهربة بالشرقية، فى مسيرة حاملين أعلام مصر، على أنغام الأغانى الوطنية، والطبل و المزمار البلدى، ابتهاجا خلال المشاركة فى الاستفتاء على الدستور .

وتقدم مسيرة الزقازيق، المهندس عادل عبد العزيز رئيس القطاعات ومهندس عصام الحسيني رئيس قطاع كهرباء، وسط الشرقية، والمهندس مجدى المسلمى مدير عام التشغيل والموظفين .

كما نظم رئيس مجلس مدينة ابوحماد، المهندس" حمدي نصر" مسيرة حاشدة بقرية الصوة دائرة المركز لدعم التعديلات الدستورية.

وأكد "رئيس المدينة" أن المسيرة خرجت من مدرسة الثانوية المشتركة بالصوة عقب اجتماع مديرين المدارس على مستوى الإدارة التعليمية بمركز أبوحماد لتحفيزهم وتشجيعهم على الأدلاء بأصواتهم، وانتهت بالمدرسة الأبتدائية بالصوة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.