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بابا الفاتيكان يدين تفجيرات سريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 01:28 م
بابا الفاتيكان يدين تفجيرات سريلانكا بابا الفاتيكان
الفاتيكان (أ ش أ)
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أدان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأحد، الهجمات العنيفة التى هزت كنائس وفنادق فى سريلانكا، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وأعرب البابا - حسبما ذكرت قناة (إيه بى سي) الأمريكية - عن تعاطفه مع الضحايا الذين تم استهدافهم أثناء تجمعهم للصلاة وجميع ضحايا هذا العمل العنيف، مؤكدا أنه يصلى من أجل القتلى والمصابين وجميع من يعانون جراء هذا الحادث المأساوي.

يذكر أن سلسلة تفجيرات حدثت فى توقيتات شبه متزامنة استهدفت ثلاثة كنائس وثلاثة فنادق أسفرت عن مصرع وإصابة المئات.. فيما أفادت تقارير لاحقة بوقوع تفجيرين آخرين، وأعلنت الحكومة فرض حظر التجوال وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.

 


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