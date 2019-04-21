video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برعاية الشيخ هزاع بن زايد..

انطلاق فعاليات قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا

الأحد، 21 أبريل 2019 08:16 م
انطلاق فعاليات قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا
أبو ظبى - إيمان حنا
إضافة تعليق
بدأت اليوم فعاليات قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا الذى يعقد تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد  نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبو ظبي وهى القمة التى تعد المنصة الرائدة عالميا لتقنيات التعليم وتطرح أحدث الحلول لمشكلات العملية التعليمية بالشرق الأوسط، وتعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
 
يشارك بالحضور الدكتور محمد عمر تائب وزير التعليم بالاضافة إلى مجموعة من خبراء التعليم بالشرق الأوسط وأفريقيا.
 
يهدف المؤتمر  لطرح الممارسات والأفكار والتقنيات الجديدة لتمكين المعلمين من استخدام التقنيات الحديثة فى تقديم المواد التعليمية و داخل الفصول الدراسية ، ودمج التكنولوجيا مع العملية التعليمية وتطوير قدرات المعلمين ، أيضا يناقش المؤتمر العوامل المساعدة كي يصبح الطالب أكثر استيعابا وأهمية الحالة السعادة بالنسبة لتحصيل الطلاب.
 
يتناول المؤتمر في دورته الرابعة موضوع "بناء ثقافة التغيير الناجحة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمواكبة القرن الحادي والعشرين" ، حيث يسلط الحدث الضوء على استطلاعات الرأي الأخيرة الخاصة بقطاع التعليم في المنطقة ، ومن هذا المنطلق سيتيح المؤتمر المنعقد على مدى يومين الفرصة أمام المعلمين وصناّع السياسات التربوية للتعاون والنقاش حول موضوع الفصول الدراسية الرقمية ، وذلك بهدف الوصول إلى طرق جديدة قادرة على تمكين الطلاب بالمهارات اللازمة ليأخذوا مكانهم الريادي في المستقبل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشعب أمام لجان الاستفتاء.. الوطنية للانتخابات: المشاركة أول يوم الأعلى من أى استحقاقات أخرى.. انتظام سير اليوم الثانى فى الاستفتاء.. وكل التحية للشعب لمشاركة القوية.. والسعودية والكويت والإمارات الأعلى تصويتا

الوطنية للانتخابات: الإمارات والكويت والسعودية أكثر الدول تصويتا فى الخارج

السفير المصرى بالإمارات: إقبال متزايد خلال الأيام الثلاث للإستفتاء

دعم إماراتى سعودى للسودان بــ3 مليارات دولار منها 500 مليون وديعة بالبنك المركزى

كاتب إماراتى: تركيا وقطر تعانيان بعد طى صفحة جماعة الإخوان نهائيا فى مصر

الإمارات تعرب عن دعمها لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

مشكلات التعليم

تقنيات التعليم

ابو ظبى

ميكروسوفت

الامارات




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة