انتشار بائعى السعف وتشديدات أمنية فى محيط الكنائس بقنا.. صور

شهدت محافظة قنا انتشار العشرات من بائعى السعف أمام كنائس ومطرانيات، محافظة قنا، اليوم الأحد خلال الاحتفال بـ"أحد الشعانين"، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين كافة المحتفلين.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها فى محيط الكنائس، ودفعت قوات الأمن بسيارات الشرطة وتم وضع البوابات الإلكترونية والحواجز ومنع وقوف السيارات أثناء خروج المحتفلين من الكنائس، وسط انتشار فرق الكشافة بالكنيسة إلى جوار قوات الأمن.

وقام بائعو الصحف بعرض السعف على المارة والتى تفاوتت أسعاره من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات وسط فرحة عارمة للأطفال والشباب وكبار السن الذين حرصوا على شرائه، وعمل اشكال مختلفة من المجسمات.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بيوم بـ"أحد الشعانين"، وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير، قبل عيد الفصح.