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انتشار بائعى السعف وتشديدات أمنية فى محيط الكنائس بقنا.. صور

الأحد، 21 أبريل 2019 12:45 م
انتشار بائعى السعف وتشديدات أمنية فى محيط الكنائس بقنا.. صور جانب من انتشار باعة السعف بقنا
قنا - وائل محمد
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شهدت محافظة قنا انتشار العشرات من بائعى السعف أمام كنائس ومطرانيات، محافظة قنا، اليوم الأحد خلال الاحتفال بـ"أحد الشعانين"، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين كافة المحتفلين.

 

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها فى محيط الكنائس، ودفعت قوات الأمن بسيارات الشرطة وتم وضع البوابات الإلكترونية والحواجز ومنع وقوف السيارات أثناء خروج المحتفلين من الكنائس، وسط انتشار فرق الكشافة بالكنيسة إلى جوار قوات الأمن.

 

وقام بائعو الصحف بعرض السعف على المارة والتى تفاوتت أسعاره من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات وسط فرحة عارمة للأطفال والشباب وكبار السن الذين حرصوا على شرائه، وعمل اشكال مختلفة من المجسمات.

 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بيوم  بـ"أحد الشعانين"، وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير، قبل عيد الفصح.

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