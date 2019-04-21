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الأحد، 21 أبريل 2019 08:10 م
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اليوم السابع: درس مصرى جديد فى طوابير الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 08:02 م
اليوم السابع: درس مصرى جديد فى طوابير الاستفتاء اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر.


 

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