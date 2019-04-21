المصريون بالكويت يلتفون حول العلم المصرى خلال التصويت بالاستفتاء

كتب محمد عبد العظيم

قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت فى اليوم الثالث والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، حرص عدد من المواطنين المصريين فى الكويت على النزول والمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية، حيث التفوا حول العلم المصرى قبل المشاركة فى التعديلات.



التفاف المصريين بالكويت حول العلم المصرى خلال التصويت فى الاستفتاء



تزايد إقبال المصريين على المشاركة فى آخر أيام التصويت

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.