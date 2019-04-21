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"المركز البريطانى للدراسات" يكشف هروب 47 إخوانيا من ليبيا إلى الدوحة

الأحد، 21 أبريل 2019 02:30 ص
"المركز البريطانى للدراسات" يكشف هروب 47 إخوانيا من ليبيا إلى الدوحة أمجد طه
كتب أحمد عرفة
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أكد أمجد طه، الخبير الخليجى، والرئيس الإقليمى للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، تلقى مليشيات الإرهابيين فى طرابلس ضربات قوية خلال المعركة التى يخوضها الجيش الليبى لتحرير العاصمة الليبية من الإرهابيين.

وقال الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة لنظامي قطر وتركيا في طرابلس تستخدم الأطفال والنساء كدروع بشرية والبيوت والمستشفيات كمقرات عسكرية.

وكشف أمجد طه، هروب 47 من إرهابي الإخوان على متن طائرة تركية متجهين للدوحة من طرابلس بعد تجدد اشتباكات في محيط معسكر اليرموك بين الجيش الليبي ومليشيات إرهابية تابعة لنظامي قطر وتركيا.

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