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الطوائف المسيحية بالشرقية تحتفل باحد السعف

الأحد، 21 أبريل 2019 11:25 ص
الطوائف المسيحية بالشرقية تحتفل باحد السعف الطوائف المسيحية بالشرقية تحتفل باحد السعف
الشرقية - إيمان مهنى
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تزينت كنائس الشرقية ، باغصان النخيل ،  احتفالا بذكري دخول المسيح القدس ، والذي استقبلة الأهالي وقتها باغصان النخيل و الأشجار رمزا للنصر .
 
وادت الطوائف المسيحية ، قداس احد الزعف، في جو يسودة الهدوء و المحبة ،  حيث توافد المصلين بمختلف اعمارهم حاملين الأغصان ، التي تعددت أشكالها ، ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة لتامين المحتلفين  .
 
فتراس الانبا مقار أسقف الشرقية و العاشر من رمضان ، قداس في كنيسة بكنيسة العذراء مريم ، حيث حمل فية الصلبان المزينة بالزعف  ، كما تزينت مطرانية الزقازيق و كنسيتي ماريوحنا و ماري جرجس ، بأشكال الزعف المختلفة ، و تراس القداس الانبا تيماثوس اسقف الزقازيق و منيا القمح .
كانت كثفت مديرية أمن الشرقية ، من تواجدها بمحيط الكنائس ، و تم وضع البوابات الإلكترونية لفحص الوافدين ، تمشيط محيط كل كنيسة و نشر الكلاب البوليسية تحسبا لانداس اي عناصر مخربة ، تفسد الاحتفالات .
 
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