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الأحد، 21 أبريل 2019 02:15 م
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الشرطة السريلانكية تعلن مقتل 3 شرطيين فى الانفجار الثامن

الأحد، 21 أبريل 2019 01:49 م
الشرطة السريلانكية تعلن مقتل 3 شرطيين فى الانفجار الثامن أحد ضحايا تفجيرات سريلانكا
كولومبو (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، مقتل 3 شرطيين فى انفجار ثامن نفذه انتحارى.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية فى نبأ عاجل لها.

وكانت الحكومة السريلانكية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم عقب وقوع الانفجار الثامن بالعاصمة كولومبو، فرض حظر التجول من الساعة 6 مساء اليوم حتى الساعة 6 مساء غد، حسبما أعلنت الرئاسة.. كما قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنه تم اتخاذ القرار لتسهيل التحقيقات الجارية فى الانفجارات التى وقعت بجميع أنحاء البلاد اليوم.

 


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