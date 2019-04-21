video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطينى يغادر القاهرة عقب لقاء السيسى

الأحد، 21 أبريل 2019 05:15 م
الرئيس الفلسطينى يغادر القاهرة عقب لقاء السيسى
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

غادر مطار القاهرة الدولى، بعد عصر اليوم الأحد، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عقب زيارة لمصر، استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شارك فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب .

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأعرب الرئيس الفلسطينى عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعياً لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية وسبل التعامل مع التحديات التى تواجه الشعب الفلسطينى.

 

واستعرض الرئيس محمود عباس محددات الموقف الفلسطينى فى ظل التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية السياسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أبو مازن": المصالحة هى السبيل لمواجهة اسرائيل.. وقطعنا اتصالاتنا مع أمريكا

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

الرئيس الفلسطينى

السيسي

أبو مازن




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة