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أمام وزراء الخارجية العرب

الرئيس الفلسطينى : مقبلون على تحديات صعبة نحن بحاجة لدعم سياسى ومالى

الأحد، 21 أبريل 2019 04:24 م
الرئيس الفلسطينى : مقبلون على تحديات صعبة نحن بحاجة لدعم سياسى ومالى جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، إن الأوضاع الفلسطينية في غاية الصعوبة ولم تعد محتملة وغير قابلة للاستمرار، ومقبلون على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومالي عربي.
 
وأضاف عباس ، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، اليوم الأحد، سندعو برلمان فلسطين "المجلس المركزي"، للانعقاد منتصف الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة، فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية.
 
وأكد أبو مازن ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني، وإن إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها، وتنتهك اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصة الفلسطينية ، مشيرا الى أن اسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947، بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وفيما يتعلق بما يسمى "صفقة القرن"، تساءل الرئيس: بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، ووقف المساعدات للأونروا، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ماذا تبقى من "صفقة القرن"؟. وأكد أن إدارة ترامب انقلبت على كل ما وعدتنا به واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي.
 
وحول المصالحة، أكد الرئيس الفلسطينى ، أنه مصر على تحقيق المصالحة، رغم رفض حماس لها، وتقوم السلطة الفلسطينية بمسؤولياتنا تجاه شعبنا في القطاع وواصلنا إمداد غزة بموازنة تقدر بحوالي مائة مليون دولار شهرياً، لكن للأسف، نجد أن حماس تصب اهتمامها على مناورات تحاول من خلالها كسب هدنة مؤقتة هنا أو هناك، والحصول على بعض التسهيلات.
 
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمرر الأموال لحماس ، لإبقاء الانقسام قائماً، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "استراتيجيتنا هي إدخال الأموال لقطاع غزة للإبقاء على الانقسام قائماً".
 
وطالب الرئيس الفلسطينى ، الأشقاء العرب بتوفير دعم سياسي ومالي، لمواجهة التحديات المقبلة والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ، كما جدد  أبو مازن رفضه لضم إسرائيل للأراضي العربية المحتلة، وقال: "لا نقبل بضم إسرائيل للقدس، ولا نقبل بضم الجولان ولا نقبل ضم مزارع شبعا اللبنانية".
 
 

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