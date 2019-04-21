الرئيس الفرنسى يدين تفجيرات سريلانكا

باريس (أ ش أ)

أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن بالغ حزنه إزاء الهجمات الإرهابية التى استهدفت، فى وقت سابق اليوم الأحد، الكنائس والفنادق فى سريلانكا.

وأدان الرئيس الفرنسى - خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية الفرنسية - بشدة هذه الأعمال التى وصفها بـ"البشعة"، كما أعرب عن تضامنه وتضامن شعب فرنسا مع الشعب السريلانكى ومواساته لجميع أقارب الضحايا فى عيد الفصح.

وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت، فى وقت سابق من صباح اليوم، مقتل وإصابة المئات، بينهم 12 أجنبيا جراء عدد من التفجيرات ضربت كنائس وفنادق وحديقة حيوان فى 3 مدن بالبلاد.