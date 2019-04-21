video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 05:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكرانى يوقع "خارطة طريق" لحصول بلاده على عضوية الناتو والاتحاد الأوروبى

الأحد، 21 أبريل 2019 04:00 ص
الرئيس الأوكرانى يوقع "خارطة طريق" لحصول بلاده على عضوية الناتو والاتحاد الأوروبى بيترو بوروشينكو الرئيس الأوكرانى
كييف أ ش أ
إضافة تعليق

وقع الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، السبت، على مرسوم يصادق على برنامج إجراءات لتطبيق سعى أوكرانيا إلى الحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبى والناتو.

وقال الرئيس الأوكرانى - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "التوقيع جاء لجعل تطلع البلاد إلى الانضمام للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى نهجا لا رجعة عنه".

وأضاف أنه تم تكليف الحكومة بضمان تطبيق البرنامج المذكور وتقديم تقارير لرئيس الدولة حول سير تنفيذها كل ثلاثة أشهر.

ويشكل تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبى مسارا محوريا من مسارات السياسة الخارجية للبلاد. وفى فبراير الماضى بدأ سريان مفعول تعديلات دستورية ثبّتت سعى كييف إلى عضوية الاتحاد الأوروبى والناتو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانيا تعلن النتائج النهائية لفرز أصوات الخارج.. وتقدم بوروشينكو بـ38.93%

الرئيس الأوكرانى

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

خارطة طريق

الناتو

الاتحاد الأوروبى




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة