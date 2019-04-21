الرئيس الأوكرانى يوقع "خارطة طريق" لحصول بلاده على عضوية الناتو والاتحاد الأوروبى

كييف أ ش أ

وقع الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، السبت، على مرسوم يصادق على برنامج إجراءات لتطبيق سعى أوكرانيا إلى الحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبى والناتو.

وقال الرئيس الأوكرانى - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "التوقيع جاء لجعل تطلع البلاد إلى الانضمام للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى نهجا لا رجعة عنه".

وأضاف أنه تم تكليف الحكومة بضمان تطبيق البرنامج المذكور وتقديم تقارير لرئيس الدولة حول سير تنفيذها كل ثلاثة أشهر.

ويشكل تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبى مسارا محوريا من مسارات السياسة الخارجية للبلاد. وفى فبراير الماضى بدأ سريان مفعول تعديلات دستورية ثبّتت سعى كييف إلى عضوية الاتحاد الأوروبى والناتو.