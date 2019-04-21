وقال مساعد نائب وزير الخارجية الروسي، جريجوري كاراسين - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع؛ تظهر أن المواطنين الأوكرانيين صوتوا لصالح التغيير"، مشيرا إلى أنه "حان دور الإدارة الجديدة للبلاد لتفهم آمال ناخبيها وتحقيقها"، مشددًا على أن أوكرانيا تمر بمرحلة من تاريخها تتطلب "مسؤولية جادة".

يشار إلى أن نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين الأوكرانيين، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة /كييف/ مساء اليوم /الأحد/ أظهرت تقدما كبيرا للمرشح من حزب "خادم الشعب"، فلاديمير زيلينسكي بنسبة 73.2% من أصوات الناخبين، مقابل 25.3% لمنافسه بيترو بوروشينكو، الرئيس الحالي للبلاد.