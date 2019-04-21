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البعثة الدولية ترصد ارتفاع نسب المشاركة فى ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 01:49 م
البعثة الدولية ترصد ارتفاع نسب المشاركة فى ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب عبد اللطيف صبح
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تستكمل البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية – مصر- 2019، أعمال متابعتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثاني على التوالي، حيث انطلق منذ الصباح الباكر وفد البعثة الذي يتكون من 69 عضوا، وانتشروا في 14 محافظة مصرية للوقوف على مجريات سير عملية الاستفتاء والتصويت.
 
ويضم التحالف 4 منظمات "دولية ومحلية من ثلاث قارات وهي منظمات إيكو" من اليونان، ومنتدى جالس من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر، ويعد هذا التقرير هو الثالث من انطلاق أعمال البعثة أمس السبت.
 
ووفقاً لمشاهدات وفد البعثة الدولية، إلى جانب مشاهدات المتابعين المحليين المنتشرين في أربعة عشرة محافظة مصرية، تم رصد عدد من الملاحظات:
تأخر فتح بعض اللجان في عدد من المحافظات لحين وصول القضاة، فيما التزمت غالبية مراكز ولجان الاقتراع في مواعيد فتح اللجان واستقبال المواطنين المشاركين في التصويت. 
 
ورصدت فرق المتابعة الدولية في القاهرة كثافة في المشاركة في العديد من اللجان داخل محافظتي القاهرة والجيزة، ولفت انتباه البعثة توافد عشرات العمال للإدلاء بأصواتهم في لجان الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر منذ فتح باب اللجان، وذلك بعد الذهاب للجان الاقتراع بشكل جماعي يحملون لافتات توضح أسماء الشركات التي يعملون بها، فيما انخفضت معدلات المشاركة في كل من الدقي والزمالك، وفي القاهرة ارتفعت معدلات المشاركة في المطرية والمطار ومدينة نصر، وكذلك مدينتي والرحاب.
 
كما شهدت محافظة كفر الشيخ زيادة الإقبال بشكل ملحوظ مقارنة بيوم أمس السبت، بينما شهدت معظم مراكز الاقتراع في الفيوم مشاركة ضعيفة في بداية اليوم الثاني للتصويت، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه نسب المشاركة في شبين الكوم بالمنوفية، انخفضت النسبة بشكل كبير في "تلا". 
 
وفي محافظة شمال سيناء قام اتحاد قبائل سيناء بتسهيل وصول الناخبين لمقار الاقتراع للتصويت، حيث شهدت لجان العريش مشاركة واسعة من المواطنين.
 
ولاحظت البعثة الدولية انتشار مظاهر الاحتفال أمام مقار الاقتراع بشكل عام، حيث يتواجد بشكل ملحوظ مكبرات صوتية وعربات تحمل مكبرات صوتية وتقوم بتشغيل أغاني وطنية، ويتم الترويج للمشاركة بشكل موسع سواء من قبل أفراد لم يتم تحديد هويتهم، أو عن طريق شباب الأحزاب السياسية، فتم رصد تواجد وانتشار مكثف لشباب أحزاب مختلفة، ولعل السيطرة شبه الكاملة كانت لشباب حزب مستقبل وطن، ثم حزب الحرية المصري.
 
كما انتشرت وبشكل واسع عربات وحافلات تقوم بنقل المواطنين وبشكل مجاني إلى مقار الاقتراع، كما تم ملاحظة وجود سيارات عليها شعارات حزب مستقبل وطن، وحزب الحرية المصري، تطوف الشوارع بمكبرات صوتية وتدعو المواطنين للمشاركة، ومصحوبة بأغاني وطنية وشعبية. 
 
وفي قرى القليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم، تم رصد الكثير من "تكاتك" تحمل صور حملة "اعمل الصح"، تطوف القرى وتدعو المواطنين للمشاركة ونقلهم إلى مقار الاقتراع بشكل مجاني.
 
وتواصل البعثة مهام عملها حتى غلق أبواب الاقتراع بنهاية اليوم، على أن يتم إصدار تقارير أخرى على مدار اليوم.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 
البعثة-الدولية-ترصد-ارتفاع-نسب-المشاركة-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-التعديلات-الدستورية-(1)
 
البعثة-الدولية-ترصد-ارتفاع-نسب-المشاركة-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-التعديلات-الدستورية-(2)
 
البعثة-الدولية-ترصد-ارتفاع-نسب-المشاركة-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-التعديلات-الدستورية-(3)
 

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