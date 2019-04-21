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"البركة فى الشباب".. طوابير شبابية أمام اللجان الاستفتاء بالمحافظات

الأحد، 21 أبريل 2019 12:05 م
"البركة فى الشباب".. طوابير شبابية أمام اللجان الاستفتاء بالمحافظات طوابير شبابية
كتبت إيمان على – تصوير عمرو مصطفى
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فى مشهد لافت وإيجابى للحرص على المشاركة السياسية والتواجد بقوة أمام اللجان ، شهدت اللجان الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظات الجمهورية تزاحم عدد كبير من الشباب العامل أمامها  فى الساعات الأولى لإجراء الاستفتاء فى اليوم الثانى .

وبشعار "البركة فى الشباب "، حرص العديد من الشياب على الاحتشاد أمام اللجان للتصويت رافعين الأعلام المصرية، وهذا بجانب عملهم على الترويج للتعديلات الدستورية حيث نظم حرص عدداً من الشباب مسيرات بالسيارات والموتوسيكلات تجوب شوارع القاهرة لدعوة المواطنين للنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باليوم الثاني من التصويت.

وحمل الشباب الأعلام وبثوا أغاني وطنية لتحريك مشاعر المواطنين والمشاركة بقوة في الاستحقاق الدستوري.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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