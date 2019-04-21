الأوقاف تفتح الباب لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون الهيئة

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون هيئة الأوقاف.

واشترطت الأوقاف، لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون هيئة الأوقاف، أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات فى مجال الشئون الاقتصادية والاستثمارية أو الملكية العقارية، وتفضل الشهادة الأعلى (دكتوراه – ماجستير).

وتضمنت الشروط، أن يكون لديه الخبرة الكافية فى المهام المطلوب إنجازها، والإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة والتفكير الابتكارى، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى، وألا يتجاوز سنه أربعين عامًا عند التقديم لشغل الوظيفة لأول مرة، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الوزارة فى ذلك.

وتتسلم الأوقاف الملف عبر للواء عمرو شكرى، رئيس قطاع مكتب الوزير فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه شاملا صور جميع المستندات والسيرة الذاتية وصورة شخصية وصورة الرقم القومى، أو تحمل المستندات المطلوبة على الرابط التالى فى الموعد نفسه.