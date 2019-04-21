video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تفتح الباب لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون الهيئة

الأحد، 21 أبريل 2019 02:58 م
الأوقاف تفتح الباب لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون الهيئة وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون هيئة الأوقاف.
 
واشترطت الأوقاف، لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون هيئة الأوقاف، أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات فى مجال الشئون الاقتصادية والاستثمارية أو الملكية العقارية، وتفضل الشهادة الأعلى (دكتوراه – ماجستير).
 
وتضمنت الشروط، أن يكون لديه الخبرة الكافية فى المهام المطلوب إنجازها، والإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة والتفكير الابتكارى، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
 
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى، وألا يتجاوز سنه أربعين عامًا عند التقديم لشغل الوظيفة لأول مرة، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الوزارة فى ذلك.
 
وتتسلم الأوقاف الملف عبر للواء عمرو شكرى، رئيس قطاع مكتب الوزير فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه شاملا صور جميع المستندات والسيرة الذاتية وصورة شخصية وصورة الرقم القومى، أو تحمل المستندات المطلوبة على الرابط التالى فى الموعد نفسه.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس هيئة الأوقاف الأسبق يدلى بصوته ويؤكد: نساهم فى البناء

صور.. مشايخ إدارة أوقاف المقطم يدلون بأصواتهم فى لجان مدرسة الشيماء

وزارة الاوقاف

تعينات

معاون وزير الاوقاف




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة