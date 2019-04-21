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اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 10:46 ص
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على الدستور
كتب ــ إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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تسهيلا على المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء الاستفتاء، وأعدت إعلاناً توعوياً عن الاستعلام بطريق مختلفة.

 وتضمن الإعلان 3 وسائل للاستعلام عن لجان الاستفتاء من خلال:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالى، وإدخال رقمك القومى حتى تعرف مكان لجنتك.

https://www.elections.eg/

الاتصال برقم 141

من خلال رقم الخط الساخن 141 ويمكن الاتصال به عبر أى خطوط أرضية أو محمولة.

 رسالة نصية لـ5151

من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية لـ 5151.

 

 


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