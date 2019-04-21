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تغلق التصويت على تعديلات الدستور مساء اليوم ..

استمرار التصويت بالاستفتاء فى أبو ظبى.. ومسئول بالسفارة: الإقبال يتزايد

الأحد، 21 أبريل 2019 02:58 م
استمرار التصويت بالاستفتاء فى أبو ظبى.. ومسئول بالسفارة: الإقبال يتزايد سفارة مصر فى أبو ظبى
أبو ظبى - إيمان حنا
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تنهى سفارة مصر فى أبو ظبى فى تمام السابعة مساء اليوم، الأحد، الاستفتاء على مقترحات التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وذلك بلجنة الاقتراع داخل مقر السفارة المصرية بأبوظبى، بعد أن استمر التصويت طوال ثلاثة أيام، من الجمعة حتى الأحد من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
 
المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (5)
 
 
 
وقامت السفارة بوضع الشمع الأحمر على مخارج وفتحات الصناديق ومهرها بالأختام الرسمية مساء اليومين الأول والثانى للاقتراع تطبيقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات. 
 
المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (1)
 
 
وفى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، سيتم إعلان إغلاق صناديق الاقتراع على نحو ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات، ويتم عقب إغلاق الصناديق، تحرير محضر بإجراءات غلق صناديق الاقتراع، متضمنا أعداد المقترعين الذين أدلوا بآرائهم على مدى اليوم، وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء بصورة مؤمنة؛ ثم يتم بغد ذلك البدء بعملية الفرز .
 
المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (6)
 
 
وأكد مسئول بالسفارة لليوم السابع أن الإقبال كان كبيرا سواء من أعضاء الجالية المصرية أو ممن تصادف تواجدهم داخل أبو ظبى خلال فترة الاقتراع.
 
 
وأوضح المسئول، أن معدلات التصويت كانت في تزايد مع توالي الايام الثلاثة للتصويت، مؤكداً حرص المواطنون المصريون على الإدلاء بأصواتهم رغم ارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت من العام، والذي تعاملت معه السفارة بابوظبي بسرعة شديدة بتوفير خيمات مكيفة لاستقبال الناخبين من المواطنين المصريين القادمين للإدلاء بأصواتهم في السفارة . 
 
المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (8)
 
وأكدت السفارة أن الإقبال على التصويت متنوع من كافة الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.
 
المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (1)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (2)
 

 
المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (3)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (4)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (5)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (6)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (7)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (8)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (9)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (10)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (11)
 

المصريون يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديل على الدستور فى أبوظبى (12)
 
 

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