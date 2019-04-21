استمرار التصويت بالاستفتاء فى أبو ظبى.. ومسئول بالسفارة: الإقبال يتزايد

أبو ظبى - إيمان حنا

تنهى سفارة مصر فى أبو ظبى فى تمام السابعة مساء اليوم، الأحد، الاستفتاء على مقترحات التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وذلك بلجنة الاقتراع داخل مقر السفارة المصرية بأبوظبى، بعد أن استمر التصويت طوال ثلاثة أيام، من الجمعة حتى الأحد من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.





وقامت السفارة بوضع الشمع الأحمر على مخارج وفتحات الصناديق ومهرها بالأختام الرسمية مساء اليومين الأول والثانى للاقتراع تطبيقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.





وفى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، سيتم إعلان إغلاق صناديق الاقتراع على نحو ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات، ويتم عقب إغلاق الصناديق، تحرير محضر بإجراءات غلق صناديق الاقتراع، متضمنا أعداد المقترعين الذين أدلوا بآرائهم على مدى اليوم، وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء بصورة مؤمنة؛ ثم يتم بغد ذلك البدء بعملية الفرز .





وأكد مسئول بالسفارة لليوم السابع أن الإقبال كان كبيرا سواء من أعضاء الجالية المصرية أو ممن تصادف تواجدهم داخل أبو ظبى خلال فترة الاقتراع.

وأوضح المسئول، أن معدلات التصويت كانت في تزايد مع توالي الايام الثلاثة للتصويت، مؤكداً حرص المواطنون المصريون على الإدلاء بأصواتهم رغم ارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت من العام، والذي تعاملت معه السفارة بابوظبي بسرعة شديدة بتوفير خيمات مكيفة لاستقبال الناخبين من المواطنين المصريين القادمين للإدلاء بأصواتهم في السفارة .





وأكدت السفارة أن الإقبال على التصويت متنوع من كافة الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.