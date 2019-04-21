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احتفالات شعبية أمام لجان الاستفتاء بالمقطم.. صور

الأحد، 21 أبريل 2019 01:59 م
احتفالات شعبية أمام لجان الاستفتاء بالمقطم.. صور احتفالات شعبية أمام لجان المقطم
كتب ــ سيد الخلفاوى
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شهد محيط عدد من لجان مدارس المقطم، احتفالات شعبية، أثناء التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، ورفع المواطنون علم مصر، كما احتفلوا على نغمات الأغانى الوطنية. 
 
وفى ذات السياق، تفقد اللواء محدت عبد اللطيف، رئيس حى المقطم، عددا من اللجان، للاطمئنان على سير عملية التصويت، كما شارك المواطنين احتفالاتهم بالاستفتاء على التعديلات الدستورية. 
 
ويوجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7,622,722 مليون ناخب. 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (1)
احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (1)

احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (2)
احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (2)

احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (3)
احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (3)

احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (4)
احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (4)

احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (5)
احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (5)

احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (6)
احتفالات شعبية أمام لجان المقطم احتفالا بالاستفتاء (6)
 
 

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