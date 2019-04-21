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احتشاد عشرات المواطنين أمام لجان الفسطاط بمصر القديمة بثانى أيام الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 09:07 ص
احتشاد عشرات المواطنين أمام لجان الفسطاط بمصر القديمة بثانى أيام الاستفتاء جانب من الإقبال
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بدأ منذ قليل، توافد الحشود من المواطنين على اللجان الانتخابية فى القاهرة، لليوم الثانى على التوالى، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وشهدت لجان الفسطاط الثانوية مصر القديمة، توافد عشرات المواطنين وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


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