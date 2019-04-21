اتحاد بلديات هولندا: نقدم الدعم الاستشارى للتنمية المحلية فى صعيد مصر

كتب على عبد الرحمن

أكد خيريت يان تشخيب، ممثل القسم الدولى لاتحاد البلديات الهولندية، إن الاتحاد يعمل فى مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الاتحاد بدأ نشاطه فى مصر بمشروع ممول من الاتحاد الأوربى لدعم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، وبعدها فى مشروع لدعم بناء قدرات مصلحة الضرائب العقارية فى مصر فى الفترة من عام 2012 إلى 2014.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه فى الفترة من 2015 إلى 2018 عمل الاتحاد فى مشروع ممول أيضا من الاتحاد الأوربى لدعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية فى مصر بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمتابعة والتنمية المحلية، وتم تنفيذه فى عدة محافظات منها: "المنيا فى الصعيد والإسماعيلية فى منطقة مدن القناة، والمنوفية والدقهلية فى منطقة الدلتا، وفى القاهرة فى أحياء مثل المعادى ومصر الجديدة"، وذلك لتحسين وتطوير الخدمات ونشر اللامركزية بشكل عام.

وأكد ممثل القسم الدولى لاتحاد البلديات الهولندية، أنه تأكيدا لالتزام اتحاد البلديات الهولندية، باستمرار نشاطه فى مصر، تم إنشاء فرع لاتحاد البلدية فى مصر وبدأ فعلا منذ بداية العام وبدأ نشاطه بإسناد مهمة الدعم الاستشارى لمشروع التنمية المحلية فى صعيد مصر، الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقدم خبراء دوليين ومصريين لإدارة البرنامج لدعمه فى 10 تخصصات مختلفة ويقدمون هذا الدعم لمكتب تنسيق المشروع "مكتب الإدارة المركزية للمشروع"، وفى نفس الوقت لوحدات التنفيذ المحلية التى تنفذ المشروع فى محافظتى قنا وسوهاج المستهدفين بأنشطة البرنامج.

وأشار يان تشخيب، إلى أن فرع الاتحاد فى مصر بدأ مهمة إعداد برنامج تدريب عن بعد للعاملين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، كما أنه يتنافس مع أكثر من جهة استشارية لتقديم خدمات استشارية لجهات مصرية عددية، مؤكدًا أنهم يسعون لوضع أساس صلب للفرع الموجود فى مصر ليضمن استمرار أنشطة اتحاد البلديات الهولندية لدعم عملية التنمية والإصلاح بشكل عام فى مصر.

واختتم ممثل القسم الدولى لاتحاد البلديات الهولندية تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد عبارة عن جهة استشارية دولية للتنفيذ بالتعاون مع الحكومة وليست ممولة، وآخر مشروع للاتحاد هو دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية وهو ممول من الاتحاد الأوربى بحجم تمويل 4 مليون و100 ألف يورو، مؤكدًا سعى الاتحاد فى المستقبل القريب للتركيز على المشروعات ذات التمويل الصغير والمتوسط وعدم الاكتفاء بالعمل فى المشروعات الكبيرة فقط.