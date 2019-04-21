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إطلاق سراح صحفيين فرنسيين اثنين فى جزر القمر

الأحد، 21 أبريل 2019 10:08 ص
إطلاق سراح صحفيين فرنسيين اثنين فى جزر القمر شرطة جزر القمر ـ صورة أرشيفية
مورونى(أ ش أ)
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أطلقت السلطات فى جزر القمر سراح الصحفيين الفرنسيين اللذين كان قد تم اعتقالهما أثناء تأدية عملهما، حيث كتب أحد المعتقلين وهو المصور الفوتوجرافى "لويس ويتير" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "تم إطلاق سراحنا منذ بضع دقائق".

وأعرب ويتير - حسبما ذكرت إذاعة "فرانس إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، عن شكره لمنظمة "مراسلون بلا حدود " عن دعمها لهما أثناء فترة اعتقالهما.

وأضاف الراديو أنه تم اعتقال "ويتير" وزميله "سيريل كاستيليتى" فى الأرخبيل، وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالإفراج الفورى عنهما وقالت المنظمة غير الحكومية - فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أمس السبت "إنهما يقومان بعملهما فقط".. مشددة على ضرورة وضع نهاية لانتشار الترهيب ضد الصحافة .

يذكر أن الصحفيين الفرنسيين كانا فى رحلة عمل بأرخبيل المحيط الهندى لحظة اعتقالهما، وفقا للوكالة التى يعمل بها "لويس ويتير" فقد تم اعتقالهما واحتجازهما فى وزارة الداخلية فى العاصمة "مورونى".

 


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