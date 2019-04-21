إطلاق أتوبيسات مكشوفة لبث الأغانى الوطنية للمشاركة بالاستفتاء بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، توافد الأهالى على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى اليوم الثانى، وذلك للإدلاء بأصواتهم .

وكثفت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة، من تواجدها لتأمين لجان التصويت، وفرضت كردونات أمنية حول اللجان، لمواجهة أى أحداث طارئة.

وفى هذا السياق، جابت عدد من الاتوبيسات المكشوفة شوارع وميادين المحافظة، مزينة بالأعلام لتبث الأغانى الوطنية، وذلك لتحفييز المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء التعديلات الدستورية.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الحيوية بنطاق المحافظة، خلال أيام الاستفتاء، كما تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المحافظة، وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وأضاف أنه تم توفير كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية، وكذلك التأكيد على توافر عناصر تفتيش نسائية امام اللجان بالتنسيق مع ادارة الحماية المدنية .

يذكر إلى أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 3 مليون و 895 الف و934 ناخب وناخبة بنسبة 6.36 % من اجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد الدوائر الانتخابية 716 مركز وعدد اللجان العامة 18 لجنة وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة فرعية .