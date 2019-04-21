"أم المصريين" فى السنغال تدلى بصوتها فى الاستفتاء على الدستور

كتبت – هناء أبو العز

حرصت الحاجة عفاف على التواجد بمقر السفارة المصرية بالسنغال، والإدلاء بصوتها، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إنهاؤها مساء اليوم فى الخارج.

وتعد الحاجة عفاف هى أم المصريين فى السنغال، نظرًا لأنها من أوائل المصريين الذين عاشوا فى السنغال، بعد أن تزوجت سنغالى الجنسية فى السودان، وحضرت معه إلى داكار منذ الستينات، وظلت تتابع المصريين وتحضتنهم فور وصولهم وتقدم لهم المساعدات.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.